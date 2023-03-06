Ти не боявся і ти не зрадив, - Данілов відреагував на відео вбивства українського військового

Російські війська розстріляли українця, котрий потрапив до них у полон. На відео жорстокого вбивства захисника відреагував секретар РНБО Олексій Данілов.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Боятись не гріх. Гріх - зрадити своїх! Ти не боявся і ти не зрадив!" - написав він.

Нагадаємо, у понеділок, 6 березня, соцмережами почало ширитись відео, на якому український військовий, котрий потрапив у полон окупантів, каже: "Слава Україні". Відразу після цих слів загарбники розстріляли українця. В Офісі президента пообіцяли помститись за його смерть.

Омбудсмен Дмитро Лубінець вже відправив відео розстрілу українського військовополоненого міжнародним партнерам та колегам з різних країн світу.

Також міністр іноземних справ Дмитро Кулеба звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана. Він попросив його розслідувати жахливе вбивство українського військового росіянами.

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