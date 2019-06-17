В The New York Times ответили на обвинения Трампа в госизмене

Газета The New York Times ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему ее статью об активизации кибератак на российскую энергосистему госизменой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter NYT.

В газете пояснили, что перед публикацией сообщили о материале правительству, и чиновники заявили, что никаких беспокойств относительно безопасности из-за публикации нет.

"Обвинять прессу в предательстве опасно", - говорится в заявлении отдела коммуникаций издания.



В статье говорилось, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и директор Агентства национальной безопасности Пол Накасоне отказались ответить на вопросы издания. Однако чиновники Совета национальной безопасности заявили, что у них нет опасений из-за деталей, изложенных в публикации газеты.



РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп обвинил издание The New York Times в "виртуальном акте госизмены".

"Что-то происходит с нашими коррумпированными медиа сегодня. Они делают или говорят что угодно без малейшей мысли о последствиях", - заявил президент США.