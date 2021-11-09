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Тесты, перчатки и маски: из-за COVID количество мусора в океане увеличилось на 8 млн тонн

Автор: Валерия Полищук

В мире в ходе борьбы с пандемией коронавируса на конец августа появилось около 8,4 млн тонн пластиковых отходов. Более 87% этих отходов приходится на больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

Далее следуют средства индивидуальной защиты (7,6%), упаковка (4,7%) и наборы для анализов (0,3%).

"Хотя наибольшее количество случаев за анализируемый период произошло в Северной и Южной Америке, за ними следуют Азия и Европа, именно в Азии было произведено больше всего пластиковых отходов", - говорится в сообщении.

При этом исследователи отмечают, что такие данные свидетельствует о низком уровне переработки медицинских отходов в некоторых странах, таких как Индия и Китай, а также Бразилия, по сравнению с другими странами с высоким уровнем инфекций в Северной Америке и Европе.

Ученые также подсчитали, что около 26 тысяч тонн пластика попадает в океаны из рек, причем основной вклад в сброс отходов вносят реки Шатт-эль-Араб, Инд и Блю-Ривер - и, следовательно, снова Азия.

К концу 2021 года около двух третей этого пластика окажется на пляжах, 16% на морском дне и 13% в воде, согласно моделям исследователей. Со временем почти весь этот пластик будет найден только на морском дне и на пляжах.

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