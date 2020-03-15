Тест Нетаньяху на коронавирус отрицательный

У премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не обнаружили коронавирус в результате тестирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы правительства Израиля.

Отмечается, что тесты проводились в соответствии с указаниями заместителя генерального директора канцелярии премьер-министра по безопасности и чрезвычайным ситуациям.



"Результаты теста премьер-министра Биньямина Нетаньяху и тех, кто находился в непосредственном контакте с ним, на коронавирус были отрицательными", - говорится в сообщении.



Ранее стало известно, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и его окружение сдали анализы на коронавирус. Ни у одного из прошедших проверку до проведения теста не было никаких симптомов заболевания.

РБК-Укрина писало, что министры правительства Израиля единогласно утвердили использовать технологические средства, находящиеся в распоряжении Общей службы безопасности (ШАБАК), для отслеживания больных коронавирусом граждан.