Тест на COVID перед вылетом: в Германии планируют ужесточить правила въезда, - СМИ

Предполагается, что новые правила введут с пятницу. Согласно проекту, который, однако, все еще находится в процессе рассмотрения в правительстве, люди должны будут подавать перевозчику перед вылетом сертификат о тестировании.

"Люди, которые не могут предъявить своему перевозчику соответствующий сертификат о тестировании до вылета, не могут быть перевезены", - говорится в проекте, который должен быть воплощен в соответствующее постановление федерального министра здравоохранения Йенса Шпана (ХДС).

Более строгие требования по въезду обусловлены тем, что "путешественники контактируют с другими людьми со всего мира, особенно во время авиаперевозок и на выезде за границу". Отмечается, что люди встречаются внутри здания аэропорта и "иногда также в тесных, плохо проветриваемых комнатах". Следовательно, существует риск того, что пассажиры будут испытывать повышенный риск заражения во время поездки.

Согласно сообщению информационного агентства Dpa, решение об обязательном тесте для всех путешественников, которые возвращаются в страну, должно быть принято в этот четверг и предварительно будет действовать до 12 мая.