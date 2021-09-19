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Tesla Model S испытали в режиме субмарины: машина не захотела тонуть

Автор: Вадим Добровольский

Сможет ли электромобиль ездить под водой? Блогеры канала Chillin’ with Chet решили превратить Tesla Model S в субмарину и... Смотрите, что из этого получилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Chillin’ with Chet.

На YouTube-канале Chillin’ with Chet опубликовано занимательное видео, демонстирующее испытание самой мощной и быстрой Tesla Model S в версии Plaid в роли подводной лодки. Блогеры решили попробовать, сможет ли электромобиль проехать под водой.

Эксперимент базировался на том факте, что электромобилю в отличие от авто с ДВС не нужен воздух для питания двигателя, а значит, теоретически, электрокар может в некоторой степени стать подводной лодкой. Для эксперимента выкопали специальный бассейн глубиной 2 метра, машину дополнительно заизолировали во избежание попадания воды в салон и короткого замыкания электрических цепей, а водитель получил баллон с ыоздушной дыхательной смесью. Но...

Как это часто бывает, применение теории оказывается намного сложнее, чем можно было ожидать. Несмотря на большую массу (свыше 1800 кг) Tesla Moel S не захотела погружаться, а попросту всплыла. И, поогребая колесами как гребными винтами, медленно выбралась на противопололжный край бассейна.

Если блогеры захотят повторить эксперимент, будет нелишним вспомнить, что субмарины для погружения используют балласт, закачивая воду в специальные танки. Но в любом случае эксперимент получился забавным и познавательным.

Напомним, электромобиль Tesla Model Y оснастили бензиновым мотором и гибридным приводом. Трансформация выполнена австрийской компанией

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электромобили