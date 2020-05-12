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На территории воинской части в Киеве погиб военный

Новости » Происшествия     12.05.2020 - 13:31
На территории воинской части в Киеве погиб военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Военного обнаружили с огнестрельным ранением

В Киеве на территории воинской части в Киеве погиб военный, тело нашли с огнестрельным ранением головы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.

Сообщается, что 11 мая около 16:00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139 обнаружили тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову. На месте происшествия работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и работники национальной полиции.

"11.05.20 в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление по факту гибели военнослужащего. Следствие продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области на военном полигоне нашли застреленного курсанта. На теле курсанта одного из высших военных учебных заведений было огнестрельное ранение в грудь. Причины и обстоятельства гибели молодого человека выясняла следственно-оперативная группа Яворивского отдела полиции Львовской области, следователи львовского управления Государственного бюро расследования и работники военной прокуратуры Львовского гарнизона.

Теги Новости Украины Киеввоенныегибель
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