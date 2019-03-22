На территории посольства Великобритании в Белграде нашли гранату

Фото: полиция Сербии (mup.gov.rs)

Гранату обнаружили работники посольства

На территории посольства Британии в Белграде (Сербия) нашли гранату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РTС.

Как сообщается, взрывное устройство было обнаружено работниками на территории посольства.

Так, на место отправили противодиверсионные подразделения МВД Сербии и скорую.

Специалисты пришли к выводу, что речь идет о гранате времен Первой или Второй мировых войн, опасности она не представляла. Находку перевезли в безопасное место.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в воскресенье,17 марта, в городе Вольногорск Днепропетровской области водитель автомобиля BMW бросил боевую гранату в сторону сотрудников полиции, которые остановили его для проверки документов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Происшествие произошло 16 марта, около 10:00, пострадавшими оказались двое братьев 28 и 31 года, раненый рассказал, что взрыв случился в тот момент, когда его брат "играл" с гранатой.