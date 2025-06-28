Терорист-смертник в'їхав у військову колону в Пакистані: загинуло 16 осіб

Що передувало

У квітні 2024 року терористична атака в долині Байсаран в штаті Джамму і Кашмір, що знаходиться під управлінням Індії, в результаті якого загинули 25 туристів та 1 місцевий цивільний, стала причиною збройного конфлікту між Індією та Пакистаном.

Індія звинуватила Пакистан у підтримці тероризму. В результаті Індія ініціювала висилку пакистанських дипломатів і відкликання власних дипломатів, призупинила дію віз, закрила кордони та вийшла з Договору про води Інду, тоді як Пакистан заперечив звинувачення та відповів торгівельними обмеженнями, закриттям повітряного простору та пунктів пропуску на кордоні

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що, що між Індією і Пакистаном за посередництва Вашингтона досягнуто згоди про припинення вогню.

"Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню", - написав він у соцмережі Truth Social.

При цьому у Індії заявили, що домовленості про припинення вогню між країнами після чотириденного конфлікту в травні було досягнуто внаслідок переговорів між військовими двох сторін, а не за посередництва США.

Детальніше про те, що відбувалось між Пакистаном та Індією, і чи є загроза ядерної війни - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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