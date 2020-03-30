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В Тернопольской области зарегистрировали 18 новых пациентов с коронавирусом

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 23:38
В Тернопольской области зарегистрировали 18 новых пациентов с коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В целом по области 78 больных COVID-19

В течение суток в Тернопольской области количество заболевших коронавирусом COVID-19 выросло на 18 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал для борьбы с COVID-19 в области.

Отмечается, что по состоянию на 22:00 в понедельник, 30 марта, в области зарегистрировано 78 больных. Информацию о новых пациентах подтвердил областной лабораторный центр на Тернопольщине.

Больше всего больных в Монастырском районе - 58 человек. Еще девятеро - жители Залещицкого района; 5 - жители Козовского района; 2 - жители города Тернополя; 2 - жители Кременецкого района; 1 - житель Тернопольского района; 1 - житель Бережанского района.

Всего по Украине лабораторно подтверждено 548 случаев, зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19. Всего 8 людей уже поправились - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения пояснили, что медицинские маски нужны только в случае заражения коронавирусом или при контакте с больным. А неправильное ношение масок может даже навредить человеку.

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