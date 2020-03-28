В Тернопольской области заразились еще 3 человека, двое из них - дети

Коронавирус в Тернопольской области подтвердили еще у двоих детей 13 и 14 лет и женщины из Монастырисского района. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на даные Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.

Сообщается, что все три пациента находятся в инфекционном отделении Тернопольской городской детской больницы.

"Детям 13 и 14 лет, их состояние средне-тяжелое, состояние мамы - относительно-удовлетворительное. Также в инфекционном отделении находится одиннадцатилетний ребенок и его мама из Монастырисского района. Состояние больных относительно удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также с диагнозом COVID-19 в реанимации находится 1,5 летний ребенок из Кременецкого района. Его состояние медики оценивают как тяжелое-стабильное, у малыша подтверждена пневмония. Отмечается, что инфицировать ребенка мог родственник, который вернулся из Польши.

В общем в Тернопольской городской детской больнице сейчас находятся 6 пациентов с коронавирусом, из которых четверо - дети.

Напомним, по последней официальной информации, в Тернопольской области зафиксировано 43 случая заражения. Также сообщалось, что почти половина инфицированных - врачи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что первую смерть от коронавирус в Тернопольской области зафиксировали 25 марта. Умер житель села Ковалевка Монастырисского района, мужчине было 68 лет.