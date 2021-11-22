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В Тернопольской области во время охоты мужчина подстрелил 61-летнюю женщину с внучкой

Автор: Сергей Пышкин

В Тернопольской области на Чертовщине, мужчина во время охоты ранил женщину и ребенка из охотничьего ружья. Они получили легкие повреждения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"На Чертовщину приехали охотники из Франковской области для охоты на зайцев. Один из мужчин увидел добычу и выстрелил. Однако он не убедился в том, что рядом нет посторонних лиц, и дробинки попали в людей", - пишет пресс-служба полиции.

В результате выстрела были ранены женщина 1960 года рождения и ее семилетняя внучка. Пострадавшие шли к кладбищу вдоль поля. Они получили легкие телесные повреждения, поскольку их спасли зимняя одежда и расстояние выстрела.

Согласно ч. 1 ст. 128 Уголовного Кодекса Украины, охотнику грозит ограничение свободы сроком до двух лет.

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Тернопольская область