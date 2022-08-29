UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Тернопольской области сошли с рельсов вагоны: восстановительные работы продолжаются

Фото: На участке железной дороги в Тернопольской области продолжаются восстановительные работы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

На участке Подволочиск - Максимовка в Тернопольской области, где 28 августа сошли с рельсов грузовые вагоны, продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци.

"Работают шаттлы между Козятином, Винницей и Хмельницким, Шепетовкой и Хмельницким, а по Тернополю всех, кто сейчас на станции, забирает на борт поезд 58/60", - сообщили в УЗ.

В пресс-службе государственного перевозчика указали, что пассажиров рейсов 82 и 50, которые прибудут на станцию позже, заберет в 02:00 поезд 56 в направлении Киева.

Утренний пригородный рейс 6201 Подволочиск - Тернополь будет отправлен из Максимовки в 06:20, а пассажиров из подволочиска подвезут автобусным трансфером.

В Укрзализныци обратились к пассажирам с просьбой не забывать предупреждать проводников о дальнейших пересадках.

"Мы в свою очередь держим связь с польскими и чешскими перевозчиками: сделаем все, чтобы стыковки состоялись", - пообещали в УЗ.

Кроме этого, добавили, что в случае отмены поездки возврат 100% средств за неиспользованные билеты возможен непосредственно в кассе вокзала.

К слову, перечень и время задержки поездов можно просмотреть по ссылке.

Напомним, в Тернопольской области сошли с рельсов грузовые вагоны. В связи с этим было ограничено движение для всех поездов Львовского направления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця