В Тернопольской области сошли с рельсов вагоны: восстановительные работы продолжаются

"Работают шаттлы между Козятином, Винницей и Хмельницким, Шепетовкой и Хмельницким, а по Тернополю всех, кто сейчас на станции, забирает на борт поезд 58/60", - сообщили в УЗ.

В пресс-службе государственного перевозчика указали, что пассажиров рейсов 82 и 50, которые прибудут на станцию позже, заберет в 02:00 поезд 56 в направлении Киева.

Утренний пригородный рейс 6201 Подволочиск - Тернополь будет отправлен из Максимовки в 06:20, а пассажиров из подволочиска подвезут автобусным трансфером.

В Укрзализныци обратились к пассажирам с просьбой не забывать предупреждать проводников о дальнейших пересадках.

"Мы в свою очередь держим связь с польскими и чешскими перевозчиками: сделаем все, чтобы стыковки состоялись", - пообещали в УЗ.

Кроме этого, добавили, что в случае отмены поездки возврат 100% средств за неиспользованные билеты возможен непосредственно в кассе вокзала.

К слову, перечень и время задержки поездов можно просмотреть по ссылке.