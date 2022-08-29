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В Тернопольской области сошли с рельсов вагоны: восстановительные работы продолжаются

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Понедельник 29 августа 2022 01:48
В Тернопольской области сошли с рельсов вагоны: восстановительные работы продолжаются Фото: На участке железной дороги в Тернопольской области продолжаются восстановительные работы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

На участке Подволочиск - Максимовка в Тернопольской области, где 28 августа сошли с рельсов грузовые вагоны, продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци.

"Работают шаттлы между Козятином, Винницей и Хмельницким, Шепетовкой и Хмельницким, а по Тернополю всех, кто сейчас на станции, забирает на борт поезд 58/60", - сообщили в УЗ.

В пресс-службе государственного перевозчика указали, что пассажиров рейсов 82 и 50, которые прибудут на станцию позже, заберет в 02:00 поезд 56 в направлении Киева.

Утренний пригородный рейс 6201 Подволочиск - Тернополь будет отправлен из Максимовки в 06:20, а пассажиров из подволочиска подвезут автобусным трансфером.

В Укрзализныци обратились к пассажирам с просьбой не забывать предупреждать проводников о дальнейших пересадках.

"Мы в свою очередь держим связь с польскими и чешскими перевозчиками: сделаем все, чтобы стыковки состоялись", - пообещали в УЗ.

Кроме этого, добавили, что в случае отмены поездки возврат 100% средств за неиспользованные билеты возможен непосредственно в кассе вокзала.

К слову, перечень и время задержки поездов можно просмотреть по ссылке.

Напомним, в Тернопольской области сошли с рельсов грузовые вагоны. В связи с этим было ограничено движение для всех поездов Львовского направления.

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