В Тернопольской области в результате ДТП погибли четверо рабочих "Укрэнерго"

В Тернопольской области в Збаражском районе столкнулись автомобиль и грузовик, в результате чего погибли четверо человек и один пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Руководитель ГП "НЭК" Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook написал, что в аварию попала бригада рабочих" Укрэнерго ". По словам Ковальчука, при лобовом столкновении с грузовиком на месте погибли сотрудники "Укрэнерго", четвертый скончался в больнице.

"У нас в компании произошла трагедия. При возвращении с места выполнения работ на линии 750 кВ Хаес-Жешув линейная бригада Тернопольской участка Юго-Западной ЕС в составе старшего мастера, трех электромонтеров и водителя попала в дорожно-транспортное происшествие", - написал он.

В полиции сообщили, что авария произошла на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, на повороте в село Зарудье.

"По предварительной информации, на автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сведения о событии внесении аварии в ЕРДР согласно статье 286 часть 3 УК. Ведется следствие.

Напомним, 19 мая во Львовской области произошла смертельная авария, в результате которой погибли два человека. Авария произошла вечером в селе Брюховичи, недалеко от Львова.