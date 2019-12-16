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В Тернопольской области произошло ДТП со школьным автобусом, есть погибшие

Новости » Происшествия     16.12.2019 - 13:35
В Тернопольской области произошло ДТП со школьным автобусом, есть погибшие
Фото с места ДТП (tp.npu.gov.ua)

Дети ехали на олимпиаду в соседнее пгт

В Теребовлянском районе Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со школьным автобусом, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.

Как сообщается, автобус не разминулся с двумя автомобилями на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече вблизи села Кровинка.

"Водитель автомобиля Volkswagen Sharan выехал на полосу встречного движения и как результат - столкнулся с автобусом марки "Эталон", а после этого врезался еще в одно встречное авто ВАЗ-21074. Такой маневр стал смертельным для водителя ВАЗа. Мужчина, 1957 года рождения, погиб на месте происшествия.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент аварии в автобусе находилось десять школьников, которые ехали на олимпиаду в пгт Дружба. Дети не пострадали в результате аварии.

В полиции добавили, что все водители были трезвы, а транспорт исправен. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований согласно ст. 286 ч. 2 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, которые спровоцировали смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с маршруткой. В результате аварии четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Также РБК-Украина писало, что 16 декабря в Харькове произошло ДТП с пешеходами, в результате которого погибли два человека.

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