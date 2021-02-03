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В Тернопольской области произошла вспышка COVID в психбольнице

Автор: РБК-Украина

В Тернопольской области произошла вспышка коронавируса в психиатрической больнице. Заражение COVID-19 подтвердили у почти 20 человек.

Об этом сообщает местное издание "За збручем".

По информации лабораторного центра, среди инфицированных COVID-19 подопечные и работники психбольницы.

Сейчас в заведении проводится расследование для определения источника распространения коронавируса. Сейчас заведение закрыто на карантин.

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Напомним, ранее в харьковской психиатрической больнице №3 произошла вспышка коронавируса. Тогда заразились 22 человека.

Ранее сообщалось, что ученые НАН заявили, что в пяти областях Украины наблюдается рост заболеваемости COVID. При этом на остальной территории страны - постепенное затухание.

Кроме того, ориентировочно с 15 февраля в Украине планируется начало вакцинации от коронавируса.

Добавим, что за минувшие сутки в Украине подтвердили более 3 тысяч новых случаев коронавируса.

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