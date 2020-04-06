В Тернопольской области подтвердили еще 8 случаев заболевания COVID-19

Всего в области уже почти 170 больных
В Тернопольской области по состоянию на 22:00 понедельника, 6 апреля, подтверждены еще восемь случаев COVID-19, а в целом по области - 168 больных коронавирусной болезнью. Об этом сообщает Telegram канал "Коранавирус Тернополь Инфо".
Указано также, что всего в области три летальных случая, связанных с коронавирусом.
"Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 22:00 6 апреля в Тернопольской области 168 случаев COVID-19, 3 - летальных", - говорится в сообщении.
Среди 168 случаев:
Напомним, в Тернопольской области заразились коронавирусом COVID-19 44 медика. Так, большинство инфицированных врачей находятся в Монастырском районе.
Как писало РБК-Украина, в понедельник утром сообщалось, что от коронавируса по одному человеку умерли в Тернопольской и Закарпатской областях.
Подчеркнем также, в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.