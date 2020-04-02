В Тернопольской области подтвердили 5 новых случаев коронавируса

В Тернопольской области подтвердили 5 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Тернопольском штабе для борьбы с коронавирусом.

Сообщается, что по состоянию на 11 утра 2 марта лабораторный центр Тернопольской области подтвердил наличие вируса COVID-19 у 111 пациентов.

"Плюс 5 подтвержденных случаев COVID-19 в Тернопольской области по состоянию на 11:00 2 апреля. В общем в области 111 больных", - говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросла до 804, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровело. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве количество случаев коронавируса выросло до 160. За последние сутки подтвердили 26 новых заболеваний.

Кроме этого, первый случая заболевания был выявлен в Вооруженных силах Украины. Заразилась работник ВС Украины, врач Хмельницкого военного госпиталя, которая сначала лечила ОРЗ, а потом у нее обнаружили коронавирус. На изоляции находятся 140 военных.