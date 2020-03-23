В Тернопольской области обнаружили второй случай коронавируса

В Тернопольской области зафиксировали второй случай заболевания коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

На данный момент известно, что это житель Монастыриского района.

Пациент находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мукачево лабораторно подтвердили случай заражения коронавирусом. Коронавирус был обнаружен у 68-летней жительницы города. Ее муж вернулся из Италии.

Кроме того, в Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждены 73 случая коронавируса. За минувшие сутки, 22 марта, количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 26 человек.

Добавим, что в Волынской области два человека получили положительный результат на коронавирус при проверке быстрыми тестами, ожидаются результаты лабораторных исследований.