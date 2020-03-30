В Тернопольской области медсестры увольняются из-за заражения коронавирусом медиков, - замглавы РГА

В Тернопольской области несколько медсестер написали заявления об увольнении после того, как 25 медиков заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Громадське".

По словам заместителя главы Монастыриской РГА Павла Дроня, вскоре в районе может возникнуть нехватка медперсонала, однако сейчас медиков достаточно.

"Несколько заявлений написано на увольнение. Они, видимо, будут уволены, если они не хотят работать, и будут приняты на работу другие... Работают десять врачей, которые задействованы в больнице, переоборудованной в инфекционный госпиталь, и примерно 15 медсестер", - сообщил Дронь.

Напомним, по данным Минздрава, больше всего в Украине коронавирусом COVID-19 болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет.

РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины в воскресенье, 29 марта, принял решение об обязательной обсервацию для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.

Ранее президент Владимир Зеленский прогнозировал три возможных сценария распространения пандемии коронавируса в Украине.