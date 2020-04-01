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В Тернопольской области коронавирусом заразились 32 медика

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 11:29
В Тернопольской области коронавирусом заразились 32 медика
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус распространяется среди медперсонала

В Монастырском районе Тернопольской области у 32 медиков был зафиксирован коронавирус. Об этом сообщил глава Монастыристкой райгосадминистрации Павел Дронь на своей странице в Facebook.

Как сообщается, в Монастырском районе зараженных коронавирусом насчитывают 77 человек, из них 32 работника медперсонала. Среди медиков вирус распространился на 10 врачей, 14 медсестер и восьмерых младших медсестер.

Как отмечается, среди больных пятеро детей, двое госслужащих, двое полицейских, священник, заведующий детского сада, учитель, спасатель и глава Монастыристкой объединенной территориальной общины.

Напомним, в Тернопольской области несколько медсестер написали заявления об увольнении после того, как 25 медиков заразились коронавирусом. По словам заместителя главы Монастыристкой РГА Павла Дроня, вскоре в районе может возникнуть нехватка медперсонала, однако сейчас медиков достаточно.

Также по данным Минздрава, больше всего в Украине коронавирусом COVID-19 болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет.

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Новости Украины Тернопольская областьмедикиврачиКоронавирус
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