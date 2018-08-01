В Тернопольской области грузовик на тротуаре насмерть сбил ребенка

Новости Происшествия 01.08.2018 - 15:03
Фото: место ДТП в Чорткове (tp.npu.gov.ua)
Фото: место ДТП в Чорткове (tp.npu.gov.ua)

В результате ДТП в Чорткове погибла восьмилетняя девочка  

В Чорткове Тернопольской области грузовик на тротуаре насмерть сбил восьмилетнюю девочку. Об этом говорится в сообщении полиции Тернопольской области.

Сообщается, что водитель грузовика Mitsubishi Canter на улице Шевченко выехал на тротуар, когда по нему шли женщина с восьмилетней дочерью. В результате обе попали под машину, а девочка получила смертельные травмы и умерла до приезда врачей. Пострадавшую женщину госпитализировали.

Сведения о ДТП внесены в реестр досудебных расследований, водителя направили в медучреждение, чтобы проверить его на алкогольное опьянение. Решается вопрос о задержании водителя, продолжается следствие.

В Тернопольской области грузовик на тротуаре насмерть сбил ребенка

Фото: место смертельного ДТП в Чорткове (tp.npu.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой области столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате аварии пострадал ребенок и его родители. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу Волновахи. Авария произошла накануне днем, когда микроавтобус пытался обогнать грузовик, но не выбрал безопасную дистанцию и врезался в него.

 

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Теги:  ДТП,  авария,  Тернопольская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС