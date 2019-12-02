В Тернопольской области в ДТП погиб один человек, пятеро госпитализированы

В Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которой один человек погиб, еще пятеро травмировались. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Тернопольской области.

Сообщается, что ДТП произошло 2 декабря около 11:00 в селе Кривое Подволочиского района между автомобилями Geely и ВАЗ.

"По предварительным данным, причиной аварии является выезд на полосу встречного движения одной из машин. Кто нарушил - установит следствие", - сообщили в полиции.

В результате аварии погиб водитель автомобиля ВАЗ. Еще пять человек были госпитализированы.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Черкасской области произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил съезд в кювет, после чего столкнулся с деревом. В результате один человек погиб, еще два человека получили различные травмы.

Также сообщалось, что в Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину с инвалидностью. В отношении правоохранителя Государственное бюро расследований направило обвинительный акт в суд.