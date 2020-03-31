В Тернопольской области за день коронавирусом заразились 20 человек

В области уже 98 больных COVID-19
В Тернопольской области в течение дня выявили 20 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.
Общее количество инфицированных в регионе увеличилось до 98 человек.
"Плюс 20 подтвержденных случаев COVID-19 на Тернопольщине по состоянию на 22:00 31 марта. В целом в области 98 больных", - говорится в сообщении.
География распространения коронавирус в Тернопольской области выглядит так:
Напомним, коронавирус диагностировали у мэра города Монастырисска Андрея Старуха.
Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 22:00 31 марта, количество случаев коронавируса в Украине возросло до 645 человек. В частности, за день зафиксировали 96 заражений. Кроме того, Минздрав сообщил о двух новых смертельных случаях от инфекции.