В Тернопольской области за день коронавирусом заразились 20 человек

В Тернопольской области в течение дня выявили 20 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

Общее количество инфицированных в регионе увеличилось до 98 человек.

"Плюс 20 подтвержденных случаев COVID-19 на Тернопольщине по состоянию на 22:00 31 марта. В целом в области 98 больных", - говорится в сообщении.

География распространения коронавирус в Тернопольской области выглядит так:

Монастырисский район - 76 случаев (1 летальный);

Залещицкий район - 11 случаев;

Козовский район - 5 случаев;

Тернополь - 2 случая;

Кременецкий район - 2 случая;

Тернопольский район - 1 случай;

Бережанский район - 1 случай.

Напомним, коронавирус диагностировали у мэра города Монастырисска Андрея Старуха.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 22:00 31 марта, количество случаев коронавируса в Украине возросло до 645 человек. В частности, за день зафиксировали 96 заражений. Кроме того, Минздрав сообщил о двух новых смертельных случаях от инфекции.