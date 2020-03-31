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В Тернопольской области за день коронавирусом заразились 20 человек

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 22:27
В Тернопольской области за день коронавирусом заразились 20 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области уже 98 больных COVID-19

В Тернопольской области в течение дня выявили 20 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

Общее количество инфицированных в регионе увеличилось до 98 человек.

"Плюс 20 подтвержденных случаев COVID-19 на Тернопольщине по состоянию на 22:00 31 марта. В целом в области 98 больных", - говорится в сообщении.

География распространения коронавирус в Тернопольской области выглядит так:

  • Монастырисский район - 76 случаев (1 летальный);
  • Залещицкий район - 11 случаев;
  • Козовский район - 5 случаев;
  • Тернополь - 2 случая;
  • Кременецкий район - 2 случая;
  • Тернопольский район - 1 случай;
  • Бережанский район - 1 случай.

    + 20 ПІДТВЕРДЖЕНИХ ВИПАДКІВ COVID-19 НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ СТАНОМ НА 22:00 31 БЕРЕЗНЯ. ЗАГАЛОМ В ОБЛАСТІ 98 ХВОРИХ Згідно...

    Опубліковано Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом Вівторок, 31 березня 2020 р.

Напомним, коронавирус диагностировали у мэра города Монастырисска Андрея Старуха.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 22:00 31 марта, количество случаев коронавируса в Украине возросло до 645 человек. В частности, за день зафиксировали 96 заражений. Кроме того, Минздрав сообщил о двух новых смертельных случаях от инфекции.

В Украине возросло количество смертей от COVID-19 В Украине число заболевших коронавирусом превысило 600 человек
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