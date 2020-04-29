В Тернопольской области от COVID-19 умер священник, тайно проводивший богослужения

От коронавируса в Тернопольской области умер священник, который тайно проводил богослужения. Об этом в Facebook сообщил глава Шумской районной государственной администрации Виталий Кудлак.

По его словам, на 27 апреля в районе было два новых летальных случая. Один из них - священник из села Потуторов, который проводил тайные богослужения в частном доме с участием прихожан.

"Была проведена огромная работа нашими медиками и другими службами по выявлению широкого круга контактных лиц, по забору у них образцов для анализов. Эти образцы отправили в лабораторию в Тернополь", - отметил Кудлак.

Он также добавил, что его госпитализировали в тяжелом состоянии, но медики не смогли спасти священника.

Напомним, ранее сообщалось, что в психоневрологической больнице в Тернопольской области выявили вспышку COVID-19. В частности, вирус лабораторно подтвердили у 26 пациентов.

По состоянию на 29 апреля в Тернопольской области подтверждено более 700 случаев коронавируса. В самом областном центре за нарушение карантина закрыли McDonalds, также оштрафовали строительный супермаркет "Эпицентр".