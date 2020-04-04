В Тернопольской области число заболевших коронавирусом превысило 130 человек

В Тернопольской области количество людей, которые заразились коронавирусной инфекцией, возросла до 133. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки по состоянию на вечер пятницы, 3 апреля, в области зарегистрировали 19 новых пациентов. Наибольшее количество больных - в Монастырском районе (94 человека, 1 летальный).

В Залещицком районе 15 больных, в Козивском - восемь случаев, из них один летальный, Кременецком - 7 больных, в Тернополе - четверо. Еще трое заболевших - жители Бучацкого района, один - житель Тернопольского района и один - Бережанского.

Напомним, по состоянию на вечер пятницы, 3 апреля, количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Украине превысило 1 тысячу. Только за последние сутки подтверждено 130 случаев заболевания COVID-19.

Кроме того, количество летальных случаев, связаных с коронавирусом, в Украине увеличилось до 27. За последние сутки в стране были подтверждены 4 новых смерти от коронавируса.