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В Тернопольской обл. коронавирусом заразился мэр одного из городов

Новости » Происшествия     31.03.2020 - 23:29
В Тернопольской обл. коронавирусом заразился мэр одного из городов
Фото: Андрей Старух (www.facebook.com)

Председатель Монастыриской горсовета обнаружили COVID-19

Городской голова Монастыриска, что в Тернопольской области, Андрей Старух заразился коронавирусом. Об этом мэр города сообщил на своей странице в Facebook.

К слову, заболеваемость COVID-19 в этом городке самая высокая во всей области. Как сообщил Старух, он получил подтверждение о том, что заразился, по результатам лабораторного анализа.

"Сложно быть на передовой и остаться полностью невредимым. Только лабораторный анализ подтвердил у меня положительный результат на COVID -19. У моего заместителя - Андрея Гладиша, с которым мы вместе сдавали анализы, результат отрицательный, он здоров", - отметил мэр.

Он также уточнил, что последний месяц чувствовал себя хорошо, ни разу не было ни повышенной температуры, ни других симптомов. Его жена и сын чувствуют себя нормально.

"Мы должны ходить на работу чтобы вы могли остаться дома. Теперь имею двухнедельную самоизоляцию", - резюмировал он.

В Тернопольской обл. коронавирусом заразился мэр одного из городовВ Тернопольской обл. коронавирусом заразился мэр одного из городов

Напомним, в Тернопольской области в течение дня, 31 марта, обнаружили 20 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество инфицированных в регионе увеличилось до 98 человек. Наибольшее количество случаев в Монастырском районе - 76 случаев, из них 1 - с летальным исходом.

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