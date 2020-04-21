В Тернопольской больнице от коронавируса умерла женщина

В Тернопольской городской больнице через несколько часов после госпитализации скончалась от коронавируса женщина, которую привезли с Почаева. Об этом сообщил директор Тернопольской городской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

По его словам, пациентка 1976 года рождения была госпитализирована в воскресенье в 19:30 и в 21:30 у нее было констатировано смерть.

"В больнице она находилась всего 2 часа. За это время нам удалось под'объединяться в вены, перевести больного на аппарат искусственной вентиляции легких, но все меры не дали желаемого результата", - отметил Чайковский.

Он также добавил, что до того, как женщина попала в городскую больницу она четыре дня находилась в Почаевской больницы. До больницы в Почаеве женщина прибыла уже в крайне тяжелом состоянии.

Он отметил, что пациентка вообще была нетранспортабельной, но несмотря на это, ее доставили в больницу в Тернополе. По его словам, у нее были сопутствующие заболевания.

Напомним, по состоянию на 21 апреля в Украине 6 125 зараженных на коронавирус, суточный прирост составил 415 человек. Число летальных случаев с начала эпидемии превысило 160.