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В Тернополі підліток готувала теракт, росіяни шантажували її "відвертими" фото

Фото: росіяни змусили дівчинку-підлітка вчинити теракт в Тернополі (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Правоохоронці затримали 14-річну дівчинку-підлітка за спробу вчинення теракту в Тернополі. Її окупанти шантажували "відвертими" фото.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"За результатами комплексних заходів у Тернополі затримано 14-річну школярку, яку окупанти завербували, щоб підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що росіяни "помітили" дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у Telegram-каналах.

"Щоб залучити її до співпраці, рашисти "зламали" її телефон. Вони шантажували дівчину та погрожували "злити" відверті фото неповнолітньої в інтернет", - розповіли в СБУ.

Школярка погодилася працювати на ворога та за інструкціями окупантів виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП).

"Потім вона заховала його у рюкзак і приховано залишила під автомобілем, що був припаркований поруч з адмінбудівлею поліції. У цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати СВП, щоб вбити свою агентку і максимальну кількість громадян, що проходили поруч", - додали правоохоронці.

 

Але українські спецслужби зірвали ворожі плани - своєчасно виявили і нейтралізували вибухівку, задокументували підривну діяльність РФ і затримали виконавицю злочину.

Наразі їй повідомлено про підозру. Зловмисниця перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 

Спроби терактів РФ в Україні

Російські спеслужби останнім часом постійно роблять спроби терактів в Україні. Часто росіяни вербують підлітків, яким обіцяють "великі гроші" за виконану "роботу".

У більшості випадків українським спецслужбам вдається вчасно затримати неповнолітніх виконавців. Причому випадки, коли окупанти мали намір підірвати закладника разом із вибухівкою - звичайна тактика ворога.

Зокрема, СБУ та Нацполіція запобігли теракту, який мав відбутися в центрі Житомира 28 лютого. Агент РФ, яким виявився підліток, планував його біля "Алеї Слави Героям". Його також хотіли підірвати разом із вибухівкою, яку він зробив сам.

Крім того, у центрі Миколаєва прогримів вибух під час тривоги вдень 14 лютого. Тоді щонайменше двоє людей загинули, ще 8 отримали поранення. Серед них - військові Центру протимінної діяльності. Пізніше з'ясувалося, що теракт у Миколаєві влаштували четверо підлітків із Полтавської області.

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