В Тернополі підліток готувала теракт, росіяни шантажували її "відвертими" фото

"За результатами комплексних заходів у Тернополі затримано 14-річну школярку, яку окупанти завербували, щоб підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що росіяни "помітили" дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у Telegram-каналах.

"Щоб залучити її до співпраці, рашисти "зламали" її телефон. Вони шантажували дівчину та погрожували "злити" відверті фото неповнолітньої в інтернет", - розповіли в СБУ.

Школярка погодилася працювати на ворога та за інструкціями окупантів виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП).

"Потім вона заховала його у рюкзак і приховано залишила під автомобілем, що був припаркований поруч з адмінбудівлею поліції. У цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати СВП, щоб вбити свою агентку і максимальну кількість громадян, що проходили поруч", - додали правоохоронці.

Але українські спецслужби зірвали ворожі плани - своєчасно виявили і нейтралізували вибухівку, задокументували підривну діяльність РФ і затримали виконавицю злочину.

Наразі їй повідомлено про підозру. Зловмисниця перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

