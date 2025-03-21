В Тернополі підліток готувала теракт, росіяни шантажували її "відвертими" фото

Правоохоронці затримали 14-річну дівчинку-підлітка за спробу вчинення теракту в Тернополі. Її окупанти шантажували "відвертими" фото.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"За результатами комплексних заходів у Тернополі затримано 14-річну школярку, яку окупанти завербували, щоб підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці з'ясували, що росіяни "помітили" дівчину, коли вона шукала швидкі заробітки у Telegram-каналах.
"Щоб залучити її до співпраці, рашисти "зламали" її телефон. Вони шантажували дівчину та погрожували "злити" відверті фото неповнолітньої в інтернет", - розповіли в СБУ.
Школярка погодилася працювати на ворога та за інструкціями окупантів виготовила саморобний вибуховий пристрій (СВП).
"Потім вона заховала його у рюкзак і приховано залишила під автомобілем, що був припаркований поруч з адмінбудівлею поліції. У цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати СВП, щоб вбити свою агентку і максимальну кількість громадян, що проходили поруч", - додали правоохоронці.
Але українські спецслужби зірвали ворожі плани - своєчасно виявили і нейтралізували вибухівку, задокументували підривну діяльність РФ і затримали виконавицю злочину.
Наразі їй повідомлено про підозру. Зловмисниця перебуває під домашнім арештом. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Російські спеслужби останнім часом постійно роблять спроби терактів в Україні. Часто росіяни вербують підлітків, яким обіцяють "великі гроші" за виконану "роботу".
У більшості випадків українським спецслужбам вдається вчасно затримати неповнолітніх виконавців. Причому випадки, коли окупанти мали намір підірвати закладника разом із вибухівкою - звичайна тактика ворога.
Зокрема, СБУ та Нацполіція запобігли теракту, який мав відбутися в центрі Житомира 28 лютого. Агент РФ, яким виявився підліток, планував його біля "Алеї Слави Героям". Його також хотіли підірвати разом із вибухівкою, яку він зробив сам.
Крім того, у центрі Миколаєва прогримів вибух під час тривоги вдень 14 лютого. Тоді щонайменше двоє людей загинули, ще 8 отримали поранення. Серед них - військові Центру протимінної діяльності. Пізніше з'ясувалося, що теракт у Миколаєві влаштували четверо підлітків із Полтавської області.
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