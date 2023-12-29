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У Тернополі підлітки жорстоко побили інваліда. Його на вулиці знайшов двірник

Фото: у Тернополі підлітки жорстоко побили інваліда (facebook.com/gynp.ternopil)
Автор: Наталія Гурковська

Двоє 17-річних підлітків жорстоко побили 26-річного інваліда з дитинства. Після цього вни винесли чоловіка на вулицю в мороз, а вже зранку його знайшов двірник та викликав "швидку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Тернопільської області.

"Після огляду медики констатували, що у чоловіка множинні забої голови та тіла, обмороження обох стоп, оскільки він був без взуття", - розповіли поліцейські.

Як все сталося?

Потерпілим виявився житель Тернополя 1997 року народження. Він інвалід з дитинства. Чоловіка в гості разом з товаришем запросили неповнолітні - 17-річні хлопець та дівчина, жителі Чортківського району.

"Молоді люди розпивали спиртні напої, а потім між ними виник конфлікт. Неповнолітні почали завдавати удари 26-річному знайомому - били по голові та тілу руками та ногами, ременем й шваброю", - додали в поліції.

Коли чоловік втратив свідомість, вони винесли його тіло у двір будинку і залишили там. Потерпілий пролежав на морозі всю ніч і лише вранці його побачила прибиральниця.

Можливе покарання

Слідчі разом з оперативниками карного розшуку Тернопільського райуправління поліції встановили підлітків, які побили чоловіка. Їм вже обрали запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. Неповнолітнім загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомлялося, у Києві затримали банду підлітків, які готували серію злочинів на території столиці після перегляду популярного російського серіалу.

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