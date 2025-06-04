У Тернополі підлітки напали на школярку: поліція озвучила можливе покарання

Що відомо про побиття школярки у Тернополі

Правоохоронці розповіли, що під час моніторингу соціальних мереж виявили в одному з Telegram-каналів відео, на якому група підлітків б'є дівчину.

Зазначається, що співробітники Тернопільського районного управління поліції - спільно з аналітиками кримінального аналізу та інспекторами ювенальної превенції:

встановили особу потерпілої;

встановили двох осіб, які завдавали їй тілесних ушкоджень.

Уточнюється, що зараз поліцейські встановлюють:

обставини конфлікту;

інших учасників інциденту.

Яке покарання "світить" підліткам за напад

За фактом побиття школярки у Тернополі поліцейські внесли відомості до Журналу єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення

Крім того, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України - вчинення хуліганських дій групою осіб.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років", - нагадали у відділі комунікації поліції Тернопільської області.