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У Тернополі підлітки напали на школярку: поліція озвучила можливе покарання

Група підлітків побила дівчину у Тернополі (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Тернополі група підлітків побила школярку. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Що відомо про побиття школярки у Тернополі

Правоохоронці розповіли, що під час моніторингу соціальних мереж виявили в одному з Telegram-каналів відео, на якому група підлітків б'є дівчину.

Зазначається, що співробітники Тернопільського районного управління поліції - спільно з аналітиками кримінального аналізу та інспекторами ювенальної превенції:

  • встановили особу потерпілої;
  • встановили двох осіб, які завдавали їй тілесних ушкоджень.

Уточнюється, що зараз поліцейські встановлюють:

  • обставини конфлікту;
  • інших учасників інциденту.

Яке покарання "світить" підліткам за напад

За фактом побиття школярки у Тернополі поліцейські внесли відомості до Журналу єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення

Крім того, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України - вчинення хуліганських дій групою осіб.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років", - нагадали у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поліція проводить перевірку по факту побиття підлітка у Києві.

Читайте також, що відомо про знущання підлітків з 12-річної дівчинки в Миколаївській області.

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