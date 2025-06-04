У Тернополі підлітки напали на школярку: поліція озвучила можливе покарання
У Тернополі група підлітків побила школярку. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.
Що відомо про побиття школярки у Тернополі
Правоохоронці розповіли, що під час моніторингу соціальних мереж виявили в одному з Telegram-каналів відео, на якому група підлітків б'є дівчину.
Зазначається, що співробітники Тернопільського районного управління поліції - спільно з аналітиками кримінального аналізу та інспекторами ювенальної превенції:
- встановили особу потерпілої;
- встановили двох осіб, які завдавали їй тілесних ушкоджень.
Уточнюється, що зараз поліцейські встановлюють:
- обставини конфлікту;
- інших учасників інциденту.
Яке покарання "світить" підліткам за напад
За фактом побиття школярки у Тернополі поліцейські внесли відомості до Журналу єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення
Крім того, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України - вчинення хуліганських дій групою осіб.
"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років", - нагадали у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поліція проводить перевірку по факту побиття підлітка у Києві.
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