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У Тернополі п'яний чоловік з відстрочкою "штурмував" ТЦК, бо хотів мобілізуватися

Фото: чоловік з відстрочкою влаштував конфлікт у ТЦК у Тернополі (facebook.com ternopil)
Автор: Наталія Гурковська

У Тернополі нетверезий чоловік, маючи відстрочку, влаштував конфлікт в ТЦК та СП. Він хотів, щоб його мобілізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільський ТЦК та СП.

"7 вересня, біля 20:00, громадянин, який користується відстрочкою від мобілізації, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу в Збройні Сили України у свій особистий агресивний спосіб, всупереч встановленому законом порядку", - йдеться у повідомленні.

Він, за даними військових, перебуваючи разом з іншими громадянами на території режимного приміщення - ТЦК та СП, влаштував конфлікт та намагався потрапити в середину будівлі.

"Громадянин, застосовуючи фізичну силу розбив склопакет вхідних дверей приміщення, як наслідок отримав колото-ріжучі рани на руці від розбитого скла. Військовослужбовцями територіального центру була надана первинна медична допомога, викликано лікарів та співробітників поліції", - додали у ТЦК.

Працівники поліції по даному факту проводять перевірку, за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів реагування відносно порушника.

Скандали за участю ТЦК

Нещодавно у мережі заявили, що нібито співробітник ТЦК в Одесі "накинувся" на жінку. У військкоматі заперечують цю інформацію.

Додамо, що у Харкові співробітник ТЦК побив чоловіка. За цим фактом буде проведено службове розслідування.

Нагадаємо, працівникам ТЦК дозволили стріляти на ураження. Що про це говорить юрист і наскільки це законно - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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