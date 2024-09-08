У Тернополі п'яний чоловік з відстрочкою "штурмував" ТЦК, бо хотів мобілізуватися

У Тернополі нетверезий чоловік, маючи відстрочку, влаштував конфлікт в ТЦК та СП. Він хотів, щоб його мобілізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільський ТЦК та СП.
"7 вересня, біля 20:00, громадянин, який користується відстрочкою від мобілізації, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу в Збройні Сили України у свій особистий агресивний спосіб, всупереч встановленому законом порядку", - йдеться у повідомленні.
Він, за даними військових, перебуваючи разом з іншими громадянами на території режимного приміщення - ТЦК та СП, влаштував конфлікт та намагався потрапити в середину будівлі.
"Громадянин, застосовуючи фізичну силу розбив склопакет вхідних дверей приміщення, як наслідок отримав колото-ріжучі рани на руці від розбитого скла. Військовослужбовцями територіального центру була надана первинна медична допомога, викликано лікарів та співробітників поліції", - додали у ТЦК.
Працівники поліції по даному факту проводять перевірку, за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів реагування відносно порушника.
Нещодавно у мережі заявили, що нібито співробітник ТЦК в Одесі "накинувся" на жінку. У військкоматі заперечують цю інформацію.
Додамо, що у Харкові співробітник ТЦК побив чоловіка. За цим фактом буде проведено службове розслідування.
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