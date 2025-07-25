У Тернополі в одній з багатоповерхівок вибухнула граната: є загиблі

В одній з квартир тернопільських багатоповерхівок здетонувала бойова граната Ф-1. Правоохоронці виявили на місці подій тіла двох людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Повідомлення про вибух на вулиці Володимира Винниченка надійшло на спецлінію близько о 12 годині.
Правоохоронці встановили, що вибух стався в одній із багатоповерхівок на третьому поверсі. Під час огляду квартири було виявлено тіла двох людей. Попередньо, це син, 1985 року народження й матір, 1958 року народження.
Фото: у Тернополі в одній з багатоповерхівок вибухнула граната (tp.npu.gov.ua)
"Попередньо, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1. На місці події працюють поліцейські та інші відповідні служби", - пише Нацполіція в Тернопільській області.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як 10 липня біля однієї з львівських багатоповерхівок вибухнула граната, внаслідок чого загинув чоловік.
Також наприкінці червня у Луцьку гранату підірвав 23-річний чоловік. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а зловмисника було затримано.
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