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У Тернополі в одній з багатоповерхівок вибухнула граната: є загиблі

Фото: у Тернополі в одній з багатоповерхівок вибухнула граната (tp.npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В одній з квартир тернопільських багатоповерхівок здетонувала бойова граната Ф-1. Правоохоронці виявили на місці подій тіла двох людей.

Повідомлення про вибух на вулиці Володимира Винниченка надійшло на спецлінію близько о 12 годині. 

Правоохоронці встановили, що вибух стався в одній із багатоповерхівок на третьому поверсі. Під час огляду квартири було виявлено тіла двох людей. Попередньо, це син, 1985 року народження й матір, 1958 року народження.

 

Фото: у Тернополі в одній з багатоповерхівок вибухнула граната (tp.npu.gov.ua)

"Попередньо, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1. На місці події працюють поліцейські та інші відповідні служби", - пише Нацполіція в Тернопільській області. 
 

 

 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як 10 липня біля однієї з львівських багатоповерхівок вибухнула граната, внаслідок чого загинув чоловік.

Також наприкінці червня у Луцьку гранату підірвав 23-річний чоловік. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а зловмисника було затримано.

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Тернопіль