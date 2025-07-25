У Тернополі в одній з багатоповерхівок вибухнула граната: є загиблі

Повідомлення про вибух на вулиці Володимира Винниченка надійшло на спецлінію близько о 12 годині.

Правоохоронці встановили, що вибух стався в одній із багатоповерхівок на третьому поверсі. Під час огляду квартири було виявлено тіла двох людей. Попередньо, це син, 1985 року народження й матір, 1958 року народження.

Фото: у Тернополі в одній з багатоповерхівок вибухнула граната (tp.npu.gov.ua)

"Попередньо, у квартирі здетонувала бойова граната Ф-1. На місці події працюють поліцейські та інші відповідні служби", - пише Нацполіція в Тернопільській області.

