В Тернополе второй день подряд не зарегистрировано новых случаев коронавируса

В Тернополе второй день подряд не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

Как сообщается, в целом в области лабораторно подтверждено 1033 случаи COVID-19, из них 432 человека выздоровели и еще 21 умерли. Кроме того, среди общего количества зараженных коронавирус подтвердился у 70 детей.

Однако, по данным Тернопольского областного лабораторного центра, за предыдущие сутки проведено 283 исследования, подтверждено 5 случаев заражения вирусом COVID-19. Так, новые случаи коронавируса подтвердились в Кременецком районе - 2, в Шумском, Подволочиском и в Бучацком районах по 1.

Напомним, в Украине за сутки наибольшее количество новых случаев коронавируса зафиксировано в Черновицкой и Харьковской областях, а также в Киеве.

Вместе с тем в Украине возросло число зараженных коронавирусом до 16 847 человек. За сутки зафиксировали еще 422 случаев COVID-19, что на 20 больше, чем за 12 мая. Умерли за сутки 17 пациентов с коронавирусом. Всего жертвами стали 456 человек.