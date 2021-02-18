В Тернополе вспышка кишечной инфекции в детском саду

В Тернополе сегодня, 18 февраля, зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции в одном из детских садов города. Вспышку болезни вызвал ротавирус.

Об этом заявили в Тернопольском областном лабораторном центре .

В местной Госпродпотребслужбе рассказали , что в детском саду зарегистрировали 11 случаев острой кишечной инфекции. Все пострадавшие посещают младшую группу.

"С целью локализации и ликвидации вспышки, установки источники, предполагаемых факторов передачи инфекции, причин и обстоятельств, способствовавших возникновению заболевания, осуществлен отбор материала для лабораторного исследования, организован комплекс противоэпидемических мероприятий, проведена дезинфекция", - рассказали в лабораторном центре.

Все пострадавшие от острой кишечной инфекции являются воспитанниками одной группы дошкольного учебного заведения. Специалисты лабораторного центра уже начали эпидемиологическое расследование.

Напомним, в начале февраля в одной из школ Кропивницкого произошло массовое отравление. Из-за инцидента все начальные классы школы отправили на дистанционное обучение.

Кроме того, недавно в луцком общежитии произошла вспышка сальмонеллеза. Пятеро студентов попали в больницу.