В Тернополе вспышка кишечной инфекции в детском саду

В Тернополе сегодня, 18 февраля, зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции в одном из детских садов города. Вспышку болезни вызвал ротавирус.
Все пострадавшие от острой кишечной инфекции являются воспитанниками одной группы дошкольного учебного заведения. Специалисты лабораторного центра уже начали эпидемиологическое расследование.
"С целью локализации и ликвидации вспышки, установки источники, предполагаемых факторов передачи инфекции, причин и обстоятельств, способствовавших возникновению заболевания, осуществлен отбор материала для лабораторного исследования, организован комплекс противоэпидемических мероприятий, проведена дезинфекция", - рассказали в лабораторном центре.
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В местной Госпродпотребслужбе рассказали, что в детском саду зарегистрировали 11 случаев острой кишечной инфекции. Все пострадавшие посещают младшую группу.
Напомним, в начале февраля в одной из школ Кропивницкого произошло массовое отравление. Из-за инцидента все начальные классы школы отправили на дистанционное обучение.
Кроме того, недавно в луцком общежитии произошла вспышка сальмонеллеза. Пятеро студентов попали в больницу.