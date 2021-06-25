В Тернополе разоблачили схему продажи фейковых COVID-справок для выезда за границу

В Тернополе разоблачили схему изготовления и реализации поддельных документов о результатах ПЦР-тестирования на COVID-19. "Справки" использовались для беспрепятственного пересечения границы.

"При процессуальном руководстве Львовской окружной прокуратуры 4 лиц раскрыто по факту изготовления поддельных голографических защитных элементов, подделки документов и их сбыта (ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, двое жителей Тернополя под прикрытием "визового центра", предоставляющего услуги по трудоустройству граждан Украины за рубежом, организовали схему по изготовлению и реализации поддельных документов о результатах ПЦР-тестирования на COVID-19, якобы выданные лицензированным медицинским учреждением. К этому процессу они привлекли еще двух сообщников. Стоимость одной поддельной справки колебалась в пределах от 200 до 500 грн. Фальсифицированные документы использовались для беспрепятственного пересечения границы.

Во время проведения обысков по адресам проживания фигурантов и по местам их деятельности изъяты десятки готовых поддельных справок, бланки и средства для их изготовления, компьютерная техника.

Сейчас решается вопрос о сообщении лицам о подозрении.