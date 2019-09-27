В Тернополе на дамбе насмерть сбили мотоциклиста

В Тернополе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), погиб несовершеннолетний и госпитализирован 20-летний парень. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

По информации правоохранителей, почти сто двадцать метров после столкновения с автомобилем пролетел юзом мотоцикл, увлекая за собой водителя и пассажира. Последний от полученных травм погиб на месте происшествия. Водителя двухколесника бригада скорой без сознания забрала в больницу.

"Авария произошла около 15:00 на дамбе тернопольского пруда. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, двигаясь из Центра в направлении микрорайона Дружба, и уходя в другую полосу, задел мотоцикл", - говорится в сообщении.

В результате удара мотоцикл перевернулся, его двадцатиоднолетнего водителя забрали в больницу, другой юноша, которому было семнадцать лет, погиб.

Очевидцы говорят, что транспорт двигался на высокой скорости.

Правоохранители устанавливают причины ДТП. Событие внесено в ЕРДР согласно части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Фото: место инцидента (tp.npu.gov.ua)

Напомним, в Киеве в четверг, 26 сентября, произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика. По данным правоохранителей, тройная авария произошла на улице Васильковская около 17:00. В результате ДТП движение по данной улице был затруднен.

Как сообщало РБК-Украина, в Броварах сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы.