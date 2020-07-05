В Тернополе произошла вспышка коронавируса в детсаду

Детсад временно закрыли на карантин
В Тернополе на карантин из-за вспышки COVID-19 закрыли детский сад. Коронавирус обнаружили у воспитанников заведения.
Об этом сообщает Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.
Коронавирусом заболели 5 воспитанников одной группы Тернопольского сада №6.
После выявления больных, детей и работников поместили на двухнедельную самоизоляцию. За ними будет вестись медицинское наблюдение.
Сейчас неизвестно, когда снова возобновят работу учреждения.
Напомним, в июне коронавирус обнаружили в 4 столичных детских садах.
Также коронавирус обнаружили у работницы детсада в Ирпене.
Кроме того, в Броварах коронавирус в детский сад занесла больная воспитательница.
Автор: Дмитрий Левицкий