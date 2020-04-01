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В Тернополе подтвердили еще один случай коронавируса

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 19:53
В Тернополе подтвердили еще один случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вирус подтвердился у 55-летнего мужчины, который вернулся из Польши

В Тернополе подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что вирус подтвердился у 55-летнего мужчины, который вернулся из Польши. Сейчас он находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

Всего с начала эпидемии коронавируса лабораторно подтверждено СОVID-19 в троих жителей города Тернополь.

"Двое мужчин из Тернополя - 55 и 62 года, в которых подтвердили COVID-19 по-прежнему находятся на амбулаторном лечении", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее коронавирус диагностировали у мэра города Монастыриска Андрея Старуха. Сейчас он находится на самоизоляции.

Кроме того, по состоянию на 1 апреля в Украине официально подтверждены 669 случаев коронавируса. Из них 120 были выявлены за последние сутки. В Тернопольской области подтверждено 98 случаев заболевания.

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