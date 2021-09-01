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В Тернополе открыли новый центр вакцинации

Автор: Валерия Полищук

В Тернополе открылся новый центр вакцинации. Теперь получить прививку от коронавируса можно в торговом центре "Эпицентр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент здравоохранения Тернопольской ОГА.

"Центр массовой вакцинации, который функционировал на базе спорткомплекса ТНМУ Горбачевського (улица Коцюбинского, 3) перестал функционировать
из-за начала учебного года. Взамен получить прививки вакциной Pfizer-BioNTech можно в торговом центре "Эпицентр", что находится по улице Полесская 7", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что центр вакцинации будет работать с 9:00 до 16:00.

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ТернопольВакцинация