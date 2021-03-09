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В Тернополе госпитализировали двух детей с отравлением таблетками

Новина українською → Тернополь, Вторник 09 марта 2021 21:10
В Тернополе госпитализировали двух детей с отравлением таблетками Фото: автомобиль "Скорой помощи" (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В Тернополе в больницу попали двое детей в возрасте четырех лет и одного года. Они отравились таблетками тонзилотрена.

Об этом сообщает КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Тернопольской области.

Днем в понедельник, 8 марта, бригада скорой помощи на улицу Макаренко. Там четырехлетняя девочка выпила более 10 таблеток тонзилотрена и отдала остаток годовалому брату.

После этого девочка стала вялой и сонливой. Медики на месте предоставили помощь, после чего обоих детей положили в областную детскую больницу.

В феврале сообщалось, что в Боярке (Киевская область) в лицее две ученицы отравились неизвестным веществом. Одна из них скончалась, другая попала в больнице.

Также в Умани в больницу попали две школьницы с подозрением на отравление. Одна из них, 14-летняя восьмиклассница, вероятно, отравился медицинским препаратом "Дротаверин".

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