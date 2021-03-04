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В Тернополе еще одна вспышка кишечной инфекции в детсаду

Автор: РБК-Украина

В одном из детских садов Тернополя зафиксировали вспышку кишечной вирусной инфекции. Вспышка произошла среди воспитанников Тернопольского дошкольного учебного заведения №21.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпортребслужбы в Тернопольской области.

"Зарегистрировано 4 случая острой кишечной инфекции среди воспитанников Тернопольского дошкольного учебного заведения №21. Все заболевшие дети посещают младшую группу. Возбудитель инфекции - норовирус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый ребенок заболел 1 марта. В тот же день эпидемиологи начали расследование и принимают комплекс противоэпидемических мероприятий.

Работа младшей группы, где было обнаружена инфекция, со 2 марта прекращено.

Напомним, это уже не первый случай вспышки острой кишечной инфекции в детских садах Тернопольской области. Так, на прошлой неделе заразились сразу 11 детей в одном из детсадов Тернополя.

Позже еще одна вспышка произошла в Тернопольской области в детсаду Джурина. Заразились девять детей.

Кроме того, в конце января в Кропивницком произошло массовое отравление детей в школе. В результате учеников младших классов перевели на дистанционное обучение.

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Новости Украины Тернопольинфекция
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