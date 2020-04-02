В Тернополе у зараженного коронавирусом симптомы появились на 17 сутки

У 55-летнего жителя Тернополя, который вернулся из Польши и две недели находился в самоизоляции, зафиксировали коронавирус на 17 сутки. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом.

Как сообщается, житель Тернополя вернулся домой из Польши и 14 дней находился в самоизоляции, но симптомы коронавирусной инфекции у него появились на 17 сутки после возвращения. Сейчас мужчина находится в состоянии средней тяжести в инфекционном отделении тернопольской больницы скорой помощи.

Кроме того, мужчина не контактировал с людьми, у которых был подтвержден коронавирус ранее.

Напомним, Тернопольский штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение об усилении карантинных ограничений.

Ранее в Тернополе запретили собираться в группы больше двух человек. Кроме того, запретили пребывание на улице детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Дети в возрасте от 14 до 18 лет обязательно должны сообщить о походе на улицу родителей или опекунов.

Также по состоянию на 11 утра 2 апреля в Тернопольской области увеличилось количество подтвержденных случаев коронавируса. Всего в области выявлено 111 пациентов с COVID-19.