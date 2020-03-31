В Тернополе 1,5-летний ребенок находится в реанимации с коронавирусом

В Тернополе в реанимационном отделении больницы находится 1,5-летний ребенок и его мать, у которых подтвержден коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.

Всего по состоянию на 10 утра 31 марта в Тернопольской городской детской больнице на лечении находится 7 пациентов с коронавирусом, из них 4 ребенка.

"В инфекционном отделении - одиннадцатилетний ребенок и его мама с Монастырского района. Еще двое детей 13 и 14 лет и их мама, больных COVID-19 с Монастырского района. Также в реанимационном отделении больницы проходит лечение ребенок, которому 1,5 года, с Кременецкого района и его мама. У них подтвердили COVID-19", - сообщили в горсовете.

Отметим, по состоянию на утро 31 марта в Украине официально подтвердили 549 случаев коронавируса. Из них 69 случаев было выявлено за последние сутки.

Наибольшее количество случаев заболеваний коронавирусом подтвердили в Киеве - 107. В Тернопольской области подтверждено 78 случаев COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве на коронавирус будут проверять всех пациентов с пневмонией. Всего в столице протестировано 1900 людей на наличие коронавирусной инфекции.