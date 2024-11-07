У Тернопільській області знущалися над дітьми в спеціальному навчальному закладі: деталі

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Львівській області в дитячому притулку виявили порушення прав дітей, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Під час моніторингового візиту за участю представників громадських організацій було зафіксовано, що дітей карають, утримуючи їх в ізоляторі, де вони перебувають без нагляду до п’яти днів. Крім того, деякі діти залишаються в притулку більше двох років, попри встановлений термін у 90 днів, а лікарі закладу працюють без ліцензії.

Також ми писали, що окупаційна влада Росії продовжує мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Запорізькій області. За даними з відкритих джерел, росіяни відправили підлітків із регіону на військово-патріотичні збори на територію РФ. Ці заходи, які РФ представляє як "воєнно-прикладний спорт" і "шлях до здорового життя", насправді перетворюють дітей на об'єкти пропаганди та готують до можливої участі у війні проти України, наголошує омбудсман. Він підкреслив, що такі дії порушують право дітей на мирне дитинство.

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