У Тернопільській області знущалися над дітьми в спеціальному навчальному закладі: деталі

За цими фактами ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури розпочали кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України, включаючи ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх), ст. 151 (незаконне поміщення в психіатричний заклад), ст. 153 (сексуальне насильство) та ст. 364 (зловживання службовим становищем).

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Львівській області в дитячому притулку виявили порушення прав дітей, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Під час моніторингового візиту за участю представників громадських організацій було зафіксовано, що дітей карають, утримуючи їх в ізоляторі, де вони перебувають без нагляду до п’яти днів. Крім того, деякі діти залишаються в притулку більше двох років, попри встановлений термін у 90 днів, а лікарі закладу працюють без ліцензії.

Також ми писали, що окупаційна влада Росії продовжує мілітаризацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Запорізькій області. За даними з відкритих джерел, росіяни відправили підлітків із регіону на військово-патріотичні збори на територію РФ. Ці заходи, які РФ представляє як "воєнно-прикладний спорт" і "шлях до здорового життя", насправді перетворюють дітей на об'єкти пропаганди та готують до можливої участі у війні проти України, наголошує омбудсман. Він підкреслив, що такі дії порушують право дітей на мирне дитинство.

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