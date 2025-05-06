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У Тернопільській області знайшли нові останки жертв Волинської трагедії: що відомо

Фото: розкопки проводяться у Тернопольській області (gov.pl/web/kultura)
Автор: Ірина Гайдук

На місці проведення українсько-польської експедиції у селі Пужники Тернопільської області, під час якої проводять ексгумацію жертв Волинської трагедії, виявили останки вже 42 людей.

Польові роботи щодо ексгумації тіл у селі Пужники завершилися, як зазначають у відомстві. Наразі виявили останки 42 жертв, хоча раніше повідомлялося про 30. 

"Знайдено фрагменти скелетів не менше ніж 42 осіб - жінок, чоловіків та дітей. Після проведення лабораторних аналізів буде надано остаточну кількість жертв, їх стать та вік", - розповіли дослідники. 

Під час робіт були також знайдені особисті речі, зокрема ґудзики, фрагменти розаріїв, медальйони.

Подальші дослідження

У міністерстві додали, що дослідницька група наразі очищує знайдені рештки, проводить антропологічні та медичні аналізи, а також 3D-сканування.

Одночасно проводиться забір зразків для генетичних досліджень, на основі яких буде виділено ДНК жертв. Ці дії спрямовані на відновлення їхньої ідентичності та подальше гідне поховання.

Згідно з волею родин, після завершення дослідницьких робіт, рештки жертв будуть поховані на кладовищі в Пузниках, говорять у міністерстві. 

У роботах, які координуються Фондом "Свобода і демократія", беруть участь експерти з Поморського медичного університету, компанії "Волинські старожитності" та Інституту національної пам'яті.

Роботи фінансуються повністю з бюджету Міністерства культури і національної спадщини Польщі. 

Ексгумація жертв

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні 24 квітня розпочали ексгумацію жертв Волинської трагедії - громадян Польщі, які загинули у 1945 році.

Це перша ексгумація жертв Волинської трагедії за багато років.

4 травня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України розповіло, що вже віднайдено останки понад 30 осіб. Ексгумовано більше 20 осіб. Крім того, було виявлено і вилучено досить значну кількість артефактів: ґудзиків, черевиків, монет.

Волинська трагедія

У роки Другої світової війни в умовах німецької окупації на території України діяло відразу декілька партизанських об'єднань. Серед них Українська повстанська армія (УПА) та польська Армія Крайова. Вони переважно вели боротьбу на Волині.

В 1943-1944 роках відбувалися етнічні чистки українців і поляків, які отримали назву Волинська трагедія. Встановлені імена близько 30 тисяч польських та близько 10 тисяч українських жертв.

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Волинська трагедія